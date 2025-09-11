KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Uluslararası ticaret ve finansman mezunları


11 Eylül 2025 12:49
Herkese merhaba. Uluslararası ticaret ve finansman mezunuyum. Kpss sınavına girmek istiyorum ama bu konuyla ilgili hiç bir bilgim yok neredeyse. Bu bölümden mezun olup atanan arkadaşlar var mı? Kaç puan almam gerekiyor, atamaları zor mu yardımcı olur musunuz lütfen

