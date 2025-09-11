Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Harcırah


11 Eylül 2025 13:39
Harcırah
Ben bakanlığına bağlı bir hastanede sağlık personeliyim. Ünvan Değişikliği Sınavından dolayı olduğum ilden başka bir yere tayin olursam harcırah alıyor muyum? Alıyorsam, bunun süresi ortalama nedir?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Eylül 2025 13:42

Alırsınız tabi ki. Harcırah kanununda verilir ibaresi bulunur harcırah için yani ihtimal belirtmez kesinlik belirtir. Normalde hemen verilmeli diye hatırlıyorum ama ödenek ne zaman çıkarsa o zaman alırsınız.

