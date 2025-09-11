iller arası tayin sonrası eş durumu

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Merhaba benim haziran 2025 illerarası tayin ile tayinim çıktı. Fakat şimdi eşimin atanma ihtimali var ben hemşireyim o eczacı yani ben ona tabiyim. Yeni yerimde 1 yıl dolmadan eş durumu yapabilir miyim?

