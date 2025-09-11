Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bedelli Askerlik Görev Süresi


11 Eylül 2025 14:33
Bedelli Askerlik Görev Süresi

1 eylül 2023 tarihinde göreve başladım ve şu an sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum. Bu yıl okul zamanında veya yaz tatilinde bedelli askerliğe gittiğim zaman görev hizmet yılımdan sayılır mı? Yani 2027 yılında kadroya geçip tayin hakkım olur mu yoksa o bir aylık süreyi doldurmam mı gerekiyor?

