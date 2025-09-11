Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yurtdışında çıkıp uzaktan eğitimi oradan verebilir miyim?


11 Eylül 2025 14:56
Yurtdışında çıkıp uzaktan eğitimi oradan verebilir miyim?

selamlar,

arkadaşlar sadece yüzyüze programı düşünürsek yurtdışına da çıkış yapmama imkan tanıyan bir ders programım var. Bu durumda diyelim ki 4 gün yurtdışındayım ve bu 4 gün de de uzaktan eğitimler mevcut. Bu eğitimleri yurtdışından bağlanıp vermem mümkün mü ?

izahat: yurtdışında bazı programlara katılım sağlamak niyetindeyim. ilk önce bu ders programı ile bunu yapmam mümkün mü onu sormuş oluyorum

ikincisi bunu yaparken hafta içerisinde uzaktan olan eğitimleri böyle yurtdışında iken bağlanıp vermemde bir sakınca var mı?

teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.İdareci zorunlu ders almayabilir mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiNormal okul bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarıÜcretli izinde ilişik kesilir mi?Hastalığa istinaden verilmiş istifa kararı bozulur mu?Öğretmen yüksek lisans arttırımlı heaaplama

Sözlük

siber güvenlik 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2 bundan sonra böyle 1 üç maymun 1 aşık erkek 3 metres 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 yağmur 1 katarın bombalanması 2 alyan anahtarı 1

Son Haberler

'Terörsüz Türkiye' komisyonunda, sendika temsilcileri dinlendiBakan Bolat'tan 'faiz' yorumu: İhracatçıların kredi maliyeti gerilediDolar günü yükselişle kapattıBaşak'ı bıçaklayarak öldüren kayınpeder: Mal paylaşımı için tartıştıkİzmir'de eski sevgili dehşeti: 2 ölü, 2 yaralı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?