Yurtdışında çıkıp uzaktan eğitimi oradan verebilir miyim?

selamlar,

arkadaşlar sadece yüzyüze programı düşünürsek yurtdışına da çıkış yapmama imkan tanıyan bir ders programım var. Bu durumda diyelim ki 4 gün yurtdışındayım ve bu 4 gün de de uzaktan eğitimler mevcut. Bu eğitimleri yurtdışından bağlanıp vermem mümkün mü ?

izahat: yurtdışında bazı programlara katılım sağlamak niyetindeyim. ilk önce bu ders programı ile bunu yapmam mümkün mü onu sormuş oluyorum

ikincisi bunu yaparken hafta içerisinde uzaktan olan eğitimleri böyle yurtdışında iken bağlanıp vermemde bir sakınca var mı?

teşekkür ederim.