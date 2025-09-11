Geri dönüş hakkında

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
11 Eylül 2025 15:15
Arkadaşlar merhaba ben sözleşmeli İkm olarak görev yapmaktayim sorum şu sözleşmeli İkm iken istifa edip ( başka bir bakanlığa geçiş için) 6 ay içinde tekrardan sözleşmeli İkm olarak göreve dönüş yapabilir miyim? Bir arkadaş sözleşmeli personelin istifa edip 6 ay içinde dönüş yapabileceğini söyledi bilgi kirliliği yüzünden emin olamadım bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim teşekkürler şimdiden.


kayafatih
Şef
11 Eylül 2025 16:20

Bırak sözleşmeyi,kadrolu personel istifa sonrası çok zor dönüyor bu bakanlıkta sözleşmelisin istifa ettin yerine yedek gelir başlar yeni sınav yapılmadı ise benim bildiğim bu yanılıyorsam beyler duzeltin


ktp007
Aday Memur
11 Eylül 2025 16:34

bi dalı tutmadan bi dalı bırakma. torpil sağlam değilse dönmek çok zor. işin falan varsa ücretsiz izne çık.

