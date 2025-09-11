sayısalcıların kpss genel kültür çıkmazı ne olacak?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
11 Eylül 2025 15:42
Sayısal çıkışlıyım.2026 KPSS hazırlanacağım.2025 KPSS' ye kitap yüzü açmadan deneme amaçlı girdim seviyemi görmek için. Genel yetenek 6 boş var süre yetse kalanını da yapardım muhakkak, anlayacağınız eksikleri tamamlayınca genel yetenek 55 net garanti İNŞALLAH. Gel gör ki tarih-coğrafya tam bir fiyasko. Yıllardır bu iki derste istediğimi hiçbir zaman alamadım. İşin sırrını çözen bana da anlatsın lütfen. Genel kültürden 50 nete nasıl çıkarım. Tarihi ve coğrafyayı nasıl çalışmalıyım?


kreatin
Memur
11 Eylül 2025 17:45
tüm konulardan yeterince soru çözmek. o dersler soru çözerek daha iyi çalışılıyor. 4-5 farklı kitap çözmek. coğrafya için 30-40 tane harita çıkar her bir haritaya dağları platoları gölleri vs çizmeye çalış veya bakarak çiz ezberle. daha sonra kendin çizmeye çalış. böyle yaparak daha çok akılda kalıcı oluyor ve tabiki çıkmış soruları çözmek
