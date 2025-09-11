sayısalcıların kpss genel kültür çıkmazı ne olacak?

tüm konulardan yeterince soru çözmek. o dersler soru çözerek daha iyi çalışılıyor. 4-5 farklı kitap çözmek. coğrafya için 30-40 tane harita çıkar her bir haritaya dağları platoları gölleri vs çizmeye çalış veya bakarak çiz ezberle. daha sonra kendin çizmeye çalış. böyle yaparak daha çok akılda kalıcı oluyor ve tabiki çıkmış soruları çözmek

