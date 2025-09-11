Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Gebelik izni


11 Eylül 2025 18:33
Gebelik izni

gebelikte aylık rutin kontroller için yıllık izin kullanmaya gerek var mı bunun için izin var mı ayrıca 18.haftada nöbetim var tutmak zorunda mıyım


Mstfkmlnskrlryz
Şef
11 Eylül 2025 19:29

Yasal süre 24. Hafta.

Özel bir durum var ise ve Dr raporu ile belgelenirse her haftada muafiyet var. Kontrole gidince tüm gün işe gitmemek etik bir davranış değil. Antipati uyandırır. Nazınızı sadece aileniz ve kocanız çekmeli. Çalışma arkadaşlarımız değil. Bunu unutmayın

