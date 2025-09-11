Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
memuriyetten önce özel sektör hizmet birleştirmesi


11 Eylül 2025 18:51
arkadaşlar e devlette PBS de memuriyetten önce 987 günlük özel sektör çalışmam görünüyor bunu yıllar önce birleştirmiştim bu süre 4/c kapsamınsa memuriyet emekliliğine kesin eklenir mi

