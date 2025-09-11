Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik cezası


11 Eylül 2025 19:18
Trafik cezası

Genel hizmet kadrosunda görev yapan polis memuruyum, Polnet 5 sistemi Tiks sisteminden bir otomobile ceza yazdım. Plaka doğru olmasına karşın marka modeli yanlış girmişim, Bildiğim kadarıyla polnet 5 sistemindan yazılan ceza İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gidiyo, ceza şahsa tebliğ edilirmi yoksa il Trafik şubeden ceza dönermi, ayrıca bana bir yaptırım olurmu şahıs itiraz ederse .Tecrübeli meslek büyüklerim cevap verirse sevinirim şimdiden taşekkürler


Ragıp Gelibolu
Memur
11 Eylül 2025 19:34
cezai islem yapilir, ceza yazdigin kisi mahkeme yoluyla itiraz ederse ceza iptal olabilir. sana herhangi bir yaptirimi olmaz.

Alp340626
Memur
11 Eylül 2025 19:37
kesinlikle iptal oluyor kardeşim resmen ceza yazma diye elli tane aşama var marka model nerde olduğuna kadar istiyor muhtemelen kabul etmemiştir sistem bundan bişey olmaz
