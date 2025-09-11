Trafik cezası

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecekBahar Aksu cinayetine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada kararBM yarın Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını görüşecek2 polisi şehit eden saldırgan, babasıyla atış talimi yapmışİnşaatta boya yapan işçi, 4'üncü kattan düşüp öldü
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?