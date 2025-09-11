Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

gazımıycen isimli üyeye cevaben


11 Eylül 2025 20:06
gazımıycen isimli üyeye cevaben

Konu kapatıldığı için tekrar açıyorum çünkü pangaea isimli editör "forumda konu açarak cevap verirsin" dedi.

gazımıycen isimli üye arkadaşımız özelden mesaj atarak sağlık mazeretine bağlı geri hizmete geçiş hakkında bilgi istemiş. Ne yazık ki diğer üyelerden mesaj kabul etmediği için kendisine mesaj atamıyorum. Pangaea isimli editörle yaptığım uzun sohbet sonucunda bize yazılan mesajlara cevap verebilmemiz gerektiğini anlatamadım. Israrla konunun benim özel durumum olduğunu, insanların mesaj atarak birine bir şeyler söyleyebileceğini ama mesaj attığı kişilerin söyleyeceklerini dinlemek zorunda olmadıklarını belirtti. Bana mantıksız geldi ama ben anlatamadım sanırım. Neyse, işin özü; gazımıycen isimli arkadaşım, sorunu cevaplamak isterim ama mesaj ayarını güncelle lütfen. Umarım editör arkadaşımız bu konuyu kapatmaz, kapatırsa da dumanla haberleşmeye çalışıcaz artık.

Çok Yazılan Konular

Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.İdareci zorunlu ders almayabilir mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiNormal okul bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarıÜcretli izinde ilişik kesilir mi?İller arası yer değiştirmede ikamet başka ilde olursa yolluk alınır mı?Hastalığa istinaden verilmiş istifa kararı bozulur mu?

Sözlük

bi mola radyo yayını 3 birisine hanım,bey diye hitap etmek 1 eserekli 3 herkesi kendin gibi sanmak 2 güne bir şarkı bırak 10 katarın bombalanması 2 filtre kahve 1 üç maymun 1 siber güvenlik 1 yazmak için gereken şartlar 2

Son Haberler

İBB, prim borçlarına karşılık 23 taşınmazı SGK'ye devredecekBahar Aksu cinayetine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada kararBM yarın Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını görüşecek2 polisi şehit eden saldırgan, babasıyla atış talimi yapmışİnşaatta boya yapan işçi, 4'üncü kattan düşüp öldü

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?