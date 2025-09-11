Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

4688 sayılı kanun kapsamında yapılan sosyal denge sözleşmesi hakkında


11 Eylül 2025 21:53
4688 sayılı kanun kapsamında yapılan sosyal denge sözleşmesi hakkında

15 Mayıs 2025 tarihi itibariyle belediyemizce tutulan tutanak ile X sendikası en çok üye sahip memur sendikası olarak belirlenmiş ve yetkili sendika olarak valiliğe bildirilmiştir. Ancak üç ay içinde Y sendikası üye sayısını arttırmış ve en çok üyeye sahip sendika konumuna gelmiştir. Yani 2025/Mayıs ayında X sendikası çoğunlukta iken, 2025/Ağustos ayında Y sendikası çoğunluğu almıştır. Bu durumda yeni imzalanacak olan sosyal denge tazminatı sözleşmesi hangi sendika ile imzalanmalıdır?

Çok Yazılan Konular

Arşiv araştırması (İBB)İbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmediAçıktan Atama KadrolarıÜniversite Becayiş (Tek Başlık)2025 Naklen Atama KontejanlarıİBB Memur kadrosuBelediye?den Belediye?ye Naklen Geçişte Maaş Ödemesilütfen çok önemli acil yardımDerece kademeİSKİ Memur ve Sözleşmeli Personel Sonuçları (Merak Edilenler)

Sözlük

metres 1 bundan sonra böyle 1 günaydın sözlük 3 The arrival 1 aşık erkek 2 aşık kadın 2 İyi geceler sözlük 1 ChatGPT 2 gitgide 1 yazmak için gereken şartlar 2

Son Haberler

Trabzonspor, Andre Onana transferini açıkladı11 yıldır süren dava! Savcı 22'nci celsede mütalaasını açıkladıBakan Bolat: Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdükKırşehir'deki dolandırıcılık soruşturmasında 'altın adam' tutuklandıİstanbul'a su sağlayan Terkos Barajında renk değişimi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?