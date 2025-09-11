Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Resen atanan bir öğretmen yer değiştirme başvurusu yapabilir mi?


11 Eylül 2025 23:06
Resen atanan bir öğretmen yer değiştirme başvurusu yapabilir mi?

norm fazlası olarak resen atandım. en yakın ne zaman atamaya başvurabiliyorum ?


Hocass
Memur
11 Eylül 2025 23:45

Eski okulundaki süre geçerli 3 yılı doldurunca istersiniz


Esraxxxx
Aday Memur
12 Eylül 2025 00:10
3 yıl doldu. Atama takvimine göre il içi atamalar ne zaman oluyor ? Ya da diğer atamalar ? tarihler değişken mi sabit mi?
