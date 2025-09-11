KPSS Türkçe hoca önerisi ?

arkadaşlar 2024 KPSS Türkçe 22d/7y/1b gibi bir şey yaptım, çokta çalışmıştım aslında. Aker hocadan , Yelda Hocadan ve birazda Esra hocadan çalışmıştım ama oturmadı asla bende. bana lisans KPSS için hoca önerir misiniz rica etsem ?

