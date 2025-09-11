KPSS Türkçe hoca önerisi ?

KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
11 Eylül 2025 23:07
arkadaşlar 2024 KPSS Türkçe 22d/7y/1b gibi bir şey yaptım, çokta çalışmıştım aslında. Aker hocadan , Yelda Hocadan ve birazda Esra hocadan çalışmıştım ama oturmadı asla bende. bana lisans KPSS için hoca önerir misiniz rica etsem ?

yusufgngr
Aday Memur
11 Eylül 2025 23:22
Rüştü Bayındır

endstrci
Aday Memur
12 Eylül 2025 00:53
öznur saat yıldırım ve her gün paragraf çözmeni öneririm
