Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yatılı Kız Kuran Kursunun imam hatip derslerine katkısı olur mu?


11 Eylül 2025 23:39
Yatılı Kız Kuran Kursunun imam hatip derslerine katkısı olur mu?

Merhabalar arkadaşlar.

Bizim burada bir arkadaş var kızını diyanete bağlı kız kuran kursuna vermek istiyor. İmam hatip okulu okuyacak kursta da hafızlık yaptırmayı düşünüyor. Kızı beşinci sınıfa geçmiş. Eksisi artısı nedir diye sordu biraz cevapladım ama bunu yaşayan belki daha sağlıklı cevaplayabilir. Çevrenizde bu durumda olan var mı nasıl dönütler almış acaba ? Sizin fikriniz nedir ?

Çok Yazılan Konular

Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?İdareci zorunlu ders almayabilir mi?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiTip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.Normal okul bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarıBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Ücretli izinde ilişik kesilir mi?İller arası yer değiştirmede ikamet başka ilde olursa yolluk alınır mı?Özel okulda 7 saat derse girmek mantıklı mı?

Sözlük

herkesi kendin gibi sanmak 2 yüzünden düşen bin parça 1 katarın bombalanması 2 İyi geceler sözlük 1 saçlarında çiçek tarlası olan kız 2 yağmur 1 günaydın sözlük 3 elalem ne der 4 yazmak için gereken şartlar 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Disiplin cezasına rağmen atandı, aynı ceza gerekçe gösterilerek görevden alma hukuka aykırı bulunduBelediyelerde Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı12 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıFidan: İsrail'in yayılmacı politikası Katar'a kadar uzandıEngebeli arazide yuvarlanan turist hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?