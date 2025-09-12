KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polis okulu ve kefil bulamama


12 Eylül 2025 02:57
Polis okulu ve kefil bulamama

Polis okulunu kazandım yalnız noterde 2 kefil istiyorlar benim bir kefilim var ve hayatta başka kimsem yok hakkım mi yanacak? Birisi aydinlatabilir mi?

