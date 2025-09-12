Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4B sözleşmeli personel yıllık izin


12 Eylül 2025 08:25
4B sözleşmeli personel yıllık izin
geçen yıl dokuz eylülde göreve başlamıştım bir senem doldu ancak sistemde kalan izinler 0 olarak görünüyor sözleşmeli destek personeliyim .1 yıl dolunca izne hak kazanılmıyor mu bir sıkıntı mı var ?

