4B sözleşmeli personel yıllık izin

geçen yıl dokuz eylülde göreve başlamıştım bir senem doldu ancak sistemde kalan izinler 0 olarak görünüyor sözleşmeli destek personeliyim .1 yıl dolunca izne hak kazanılmıyor mu bir sıkıntı mı var ?

