Kamusen ve Memursen memuru satmıştır

12 Eylül 2025 09:15
bu sendikada hala üyelikten istifa etmeyen kendini grev hakkı yok sendikalar ne yapsın diyerek avutan ondan sonrada geçinemiyorum diye ağlayan diğer memur arkadaşlarının suratına bakamayan hükümeti suçlayan aman yerimden kıpırdamıyım bana bir şey olmasın diyen. her şeyden korkan ortalıkta atıp tutan devam edin. Hayatta ah almak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Çünkü bir kişinin duası nasıl sizi yükseltebilirse, onun mazlum ahı da sizi dibe çekebilir. siz devam edin

