Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2016 Sonrası Girişli Memurlara İlave Derece Verilmesi Talebi hk.


12 Eylül 2025 10:15
2016 Sonrası Girişli Memurlara İlave Derece Verilmesi Talebi hk.

Arkadaşlar merhaba, bilindiği üzere ne toplu sözleşme görüşmelerinde ne de hakem heyetinde bu konu gerçekleştirilmedi. Bu durumla alakalı defalarca kez CİMER'den başvuru yapsam da hep standart cevaplar verildi. Şimdi TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuruda bulundum. Dilekçe numarası D28-23311, desteklerseniz sevinirim. Birlikten kuvvet doğar. İyi günler.


m.r_f
Daire Başkanı
12 Eylül 2025 10:42

Talebinizin metnini paylaşır mısınız? Ben de başvuruda bulunayım.

