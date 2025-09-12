Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

tayin sonrası ayrılış


12 Eylül 2025 10:47
tayin sonrası ayrılış
Arkadaşlar iller arası tayin sonrası ayrılış icin olan sürenin son günü bu nasil uzatılır bilgisi olan var mi gidemeyecek miyim bu durumu yaşayan oldu mu

Çok Yazılan Konular

Promosyon hakkında son konu başlığı3A'dan 1B'ye geçebilir miyim?Kadrodan 4B'ye geçiş2. Basamak yoğun bakımİstifa sonrası açıktan atama 2025Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıYarı zamanlı çalışmaBecayiş ilanları (tek başlık)Odyometri teknikeriyim ama göz ölçümüne verıldım2025 Yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası

Sözlük

alyan anahtarı 1 hukuk 1 keseli aslan 1 İyi geceler sözlük 1 gitgide 1 The arrival 1 günaydın sözlük 3 bi mola radyo yayını 3 üç maymun 1 ChatGPT 2

Son Haberler

Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonuCari denge temmuzda fazla verdiDolar güne yükselişle başladıAndroid kullanıcılarına kötü haber: Uygulama yükleme değişiyorEyüpspor ile Galatasaray 3. randevuda

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?