Açık atama sonrası yök kadrosunda olan eşin eş durumu ataması??

12 Eylül 2025 11:14
Merhaba arkadaşlar. Açıktan atama ile doktor olarak bir şehire atanmayı düşünüyorum eşim şu an bir devlet üniversitesinde tıp fakültesinde dr. Öğretim üyesi ( afiliasyon sistemine göre kurulan yeni üniversitelerden). (Eşim bu kuruma öncesinde eş durumu sebebiyle gelmişti sonrasında ilgili kadroya istinaden sağlık bakanlığından ayrılıp üniversite kadrosuna geçmişti )

Ben açıktan atama ile sağlık bakanlığına bağlı bir hastaneye atandığımda eşim eş durumu ile başvurup yanıma gelebiliyor mu ? Yoksa istifa edip açıktan atama ve sonrasında mı gelmesi gerekiyor? İkimizin de mecburi hizmeti bitti. Yardımcı olursanız sevinirim

Atama yönetmeliği aile birliği kısmında 1ç maddesini okudum ama tam anlayamadım cevaplarınızı bekliyorum

