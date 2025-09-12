Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Beyler, geçtiğimiz hafta 2. Kez baba oldum darısı başınıza :)


12 Eylül 2025 11:47
Beyler, geçtiğimiz hafta 2. Kez baba oldum darısı başınıza :) Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Eşimin muhabbetlerinde kulak misafiri oldum, Hayat Pay diye bir uygulamadan bahsediyorlar. İndirim kampanya falan veriyormuş galiba kullananınız var mı?


Cafer Kalın
Aday Memur
12 Eylül 2025 11:48

hayırlı olsun kardeşim bende 1 tane var 3 çocuğa bedel daha almayayım :D bu arada Ben Hayat Pay'i ak


Cafer Kalın
Aday Memur
12 Eylül 2025 11:49

hayırlı olsun kardeşim bende 1 tane var 3 çocuğa bedel daha almayayım :D bu arada Ben Hayat Pay'i aktif kullanıyorum. Hatta bak tam senlik bir kampanya var :D https://hayatpay.com.tr/kampanya/molfixlerle-hayatpara-kazan-hayatparalarla-bedava-molfix-al


Remzi Bıyıksız
Aday Memur
12 Eylül 2025 11:50

:D Uygulama nasıl zor mu indeyim bi, peki bu kampanya nasıl işliyor?

Cafer Kalın, 2 saat önce

Cafer Kalın
Aday Memur
12 Eylül 2025 11:51

Yok brom çok basit hiç dert etme indir çözersin, kampanya ise zincir marketlerden Carrefour, A101,bim, şok, gibi bunlardan yaptığın Molfix ürünlerinin bulunduğu market alışveriş fişini Hayat Pay uygulamasına yüklüyorsun Yeni Fiş Çek Kazan sekmesinden. fişdeki molfix ürünlerinin tutarı kadar hayatpara veriyor sana. Akabinde bunları biriktirip uygulamada Hediye alanı var ordan bedava molfix alabiliyorsun.

