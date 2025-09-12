Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Robotta Veteriner Hekimlerin Ek Ödeme Hatası


12 Eylül 2025 12:03
Robotta Veteriner Hekimlerin Ek Ödeme Hatası

Sayın adminler, şuanda 1 ve 2. dereceden aylık alan Veteriner Hekimlerin ek ödeme oranı 185 puan, yeni toplu sözleşme gereğince 25+15=40 puan daha verildiğinden robotta 205 değil de 225 olarak güncellenmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Dikkate alırsanız sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.


düzmantik
Aday Memur
12 Eylül 2025 13:15

Gelen puanın 20 su önceki dönemden alınan puan yani yeni bir şey değil eskiyi devam ettirmisler

