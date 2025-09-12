Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
refakatci izni


12 Eylül 2025 12:20
refakatci izni
arkadadlar merhaba annem pankreas ca 4. evre ... refakatci zini 3 veya 6 aya kadar veriliyormuş. bunun icin nasil bir yol izlenebilir bilen arkadaslardan cevap alirsam iyi olacak

solat11
Aday Memur
12 Eylül 2025 12:50
doktorunuz annemizin hastalığını, sürekli ve yakın bakım gerektiğini, hayati riski olduğunu belirten 3 hekim imzalı raporu verecek. Maksimum 3 aylık verir, eğer kadrolu çalışansanız rapor bitiminde 3 ay daha verebilir. Siz de çalıştığınız kuruma dilekçe ekinde raporu vereceksiniz. Rapordaki başlangıç tarihi itibariyle refakat izinli sayılırsınız.

Ozanevren
Aday Memur
12 Eylül 2025 13:38
tesekkurler
