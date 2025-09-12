Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Seri davalarda talimat


12 Eylül 2025 14:50
Seri davalarda talimat

seri davalarda talimat yazarken farklı mahkemelere düşüyor, biz aynı mahkemeye düşmesini istiyoruz, bunun bir yolu var mıdır?


feridunemeksiz
Şef
12 Eylül 2025 14:53
hayır yok

Sonkiüçdört06
Aday Memur
12 Eylül 2025 15:55

bir yöntemi var, önce baş dosyaya yapıp onaylanmasını bekliyorsun, onaylandıktan sonra diğer dosyaları talimat yazmaya başlıyorsun, sana uyarı veriyor, ek talimat mı diye, ona evet diyorsun, ve hepsi aynı yere düşüyor. ama ilk dosyanın talimat gönderme yazısı dosyaya girmesi yani onaylanması lazım

