Cte de mobinge karşı alınan önlemler ?

Merhaba arkadaşlar öncelikle demek istediklerim cte de olan mobing üzerine. Şimdi herkes kendi başına gelen mobingleri buraya yazabilir mi . Ve durum şu ki idareciyle memur sıkıntı yaşarsa memurun hakkını arayabileceği bir mekanizma var mı hani memur bir haksızlığa uğrasa kamera olmayan yerde olay anında 3. Kişiler dahi olsa idareciyle karşı karşıya gelmek istemeyeceği için gariban memur şahitte bulamayacak maalesef. hani neden tüm memurlara yaka kamerası verilmez yada memur bir sıkıntı yaşadığında kayıt alması neden yasaktır . Bunun için bir mekanizma kurulması memurun psikolojik sağlığı açısından elzemdir. Eski bir memur yada idari binada çalışan memurun diğer normal bir memura üstünlüğü var mıdır onlar bizlere göre idarenin gözünde önde midir . sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar