Eş durumu - araştırma görevlisi ve doktor


12 Eylül 2025 16:24
Eş durumu - araştırma görevlisi ve doktor

Merhaba. Eşim üniversitede 33/A kadrosunda araştırma görevlisi. Ben de uzmanlığımı aldım. Önümüzdeki atamada eş durumuna başvuracağım. Yönetmelikte öğretim üyesi ve öğretim görevlisi eşini getirebilir diyor. Araştırma görevlisi de çakılı kadro. Başka yerde çalışma imkanı yok. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi benzer kadrolar ancak araştırma görevlileri ile ilgili birşey yazmıyor yönetmelikte. Son atamalardan birinde bizim durumumuzda olan birinin eş durumu reddedildi. Ancak daha önce kabul edilenler de olmuş. Bu konuda bilgisi olan var mı ne yapılabilir nasıl bir yol izlenebilir?

