Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Amirle mobbing yer değiştirme


12 Eylül 2025 16:40
Amirle mobbing yer değiştirme
Merhabalar komiserle tartıştık mobbing sebebi ile. Hukuk işlerine bildirdim. Yer değişikliği istedim ilçede. Tayin olurmuyum.amir ile memur arasındaki bu konularda tayin kesin olur mu tecrübeli arkadaşlardan görüş bekliyorum

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 20252025 banka promosyonuborç yükü haddini aştı Üniversite borçlanması"Polis Amirliğinden öğretmenliğe geçenlerin yorumları neler, pişman olan ya da memnun kalan var mı?"hani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestik26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlar

Sözlük

eserekli 3 elalem ne der 4 rüzgar hızı 1 etme bulma dünyası 2 ChatGPT 2 buzul çağı fosilleri 1 5G broadcast teknolojisi 1 üç maymun 1 hukuk 1 yağmur 1

Son Haberler

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, cumartesi günü de hizmet verecekBelediyeye bağlı çarşıda kripto madenciliği iddiasıBebek emzirme odasını eleştiren anneye başhekimden teşekkürİstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebiCan Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?