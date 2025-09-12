KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan

OMÜ yüksek lisansta hardcore torpil dönmesi


12 Eylül 2025 17:35
OMÜ yüksek lisansta hardcore torpil dönmesi

40 kişi ingiliz dili eğitimiyüksek lisansa girdik 5 ten 40 a kadar puanlamayla 38 kişiyi bilim sınavıyla 1 er 2 şer puan arayla elediler 10 kişilik kontenjana 2 kişi aldılar İNANILMAZ

Çok Yazılan Konular

YDS/YÖKDİL Sonbahar online kurs önerisiYDS'yi Tek Başıma Yapabilir Miyim?Sıfırdan YDS'ye başlayacağım

Sözlük

Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2 hukuk 1 eserekli 3 üç maymun 1 alyan anahtarı 1 güne bir şarkı bırak 10 yüzünden düşen bin parça 1 günaydın sözlük 3 rüzgar hızı 1 etme bulma dünyası 2

Son Haberler

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, cumartesi günü de hizmet verecekBelediyeye bağlı çarşıda kripto madenciliği iddiasıBebek emzirme odasını eleştiren anneye başhekimden teşekkürİstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam talebiCan Holding soruşturmasında Tekfen'deki hisselere de el konuldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?