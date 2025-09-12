Norm hesabı nasıl yapılır?

Sizin hesabınıza göre bizim okulumuzda 1 öğretmen norm fazlası olmalı. Ama kimse norm fazlası değil. Çünkü idareciler norm hesabına katılmaz.

Konu sahibinin okulunda da hiç kimse norm fazlası olmaz.

İdareciler 6 saatten 12 saate kadar derse girebiliyorlar. Belki 12 saat isteyecek nereden biliyorsunuz?

12ye göre hesaplayın. O zaman da 2 öğretmen norm fazlası olur dersiniz.