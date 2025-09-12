Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm hesabı nasıl yapılır?


12 Eylül 2025 18:25
arkadaşlar merhaba okulumuzda 59 saat tarih dersi var 3 tarih öğretmeni 3 tarihçi müdür yardımcısı var norm işi nasıl olur acaba norm fazlası olur mu olursa kaç kişi olur


Ahmet Tüzüner
Aday Memur
12 Eylül 2025 19:19
6x3: 18 saat idarecilerin. 59-18: 41 saate 2 norm öğretmenin olur. 1 tarihçi norm fazlası olur.

b3rn4
Müsteşar
12 Eylül 2025 19:56

288 saat ders var 2 de idareci var 14 de öğretmen var. Buna ne diyorsunuz merak ettim.

b3rn4
Müsteşar
12 Eylül 2025 20:00

Sizin hesabınıza göre bizim okulumuzda 1 öğretmen norm fazlası olmalı. Ama kimse norm fazlası değil. Çünkü idareciler norm hesabına katılmaz.

Konu sahibinin okulunda da hiç kimse norm fazlası olmaz.

İdareciler 6 saatten 12 saate kadar derse girebiliyorlar. Belki 12 saat isteyecek nereden biliyorsunuz?

12ye göre hesaplayın. O zaman da 2 öğretmen norm fazlası olur dersiniz.

bilinçlivatandas
Şef
12 Eylül 2025 20:03
Hocam ben eş durumuyla geldim ama norm fazlası olma durumunu anlamadım bir de okulda ki iki tarihçi sözleşmeli benim 3. yılım o hocanın ilk yılı ancak daha önce özelde çalışmış ücretli öğretmenlik vs. yapmış hizmet birleştirme bildiğim kadarıyla kadroya geçtikten sonra yapılıyor dolayısıyla o norm fazlası olur değil mi

Datdiriditdit
Memur
12 Eylül 2025 20:19

Norm kadro yönetmeliğinin 22. Maddesinde durum açıkça belirtilmiş idareci ders yükü düşülerek hesaplanır demiş. 6 saat mevzusuna gelince müd. Yrd. Maaş karşılığı 6 saat girmek zorunda olduğu için 6 saat düşülür. İdareci 6 saate girmek zorundadır. 12 saat derse girerse ücretini alır

