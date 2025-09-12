Lisans mezuniyetinden farklı bir alanda yüksek lisans yapmak..

Sizce mantıklı mı arkadaşlar? Ne gibi faydası veya getirisi olabilir? Ben iktisat mezunuyum.. Mkü de matematikten yüksek lisans başvurum kabul edilmiş.. 29 Eylül de dersler başlayacak.. Ben aynı zamanda emekli kamu görevlisiyim.. Dışarıdan saatlik ücret karşılığında ders vermeyi düşünüyorum.. Niyetim bu.. Öğretim görevlisi olarak.. Kadro bulabilir miyim sizce? Yoksa beyhude bir çaba içerisinde miyim? Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim..

