KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Katiplikten mühendisliğe geçiş


12 Eylül 2025 21:04
Katiplikten mühendisliğe geçiş

Merhaba diyelim ki 2024 kpss puanıyla katipliği kazandım ve çalışmaya başladım. Bu sırada çalışırken ösym'nin mühendislik kadrosu geldi ve mevcut kpss puanımla ona da başvurup kazandım. Kurumdan geçiş yapabiliyor muyum ? Aday memurluğum buna engel mi ? Cevaplarsanız çok memnun kalırım.

