Sağlık Lisansiyeri Maaş Düzenlemesi


12 Eylül 2025 21:54
Sağlık Lisansiyeri Maaş Düzenlemesi

Yıllardır en çok hakkı yenen meslek grupları olan sağlık Lisansiyerleri Üniversite sınavlarında en yüksek sıralamalarda öğrenci alıp meslek hayatlarında da katma değerleri aşırı fazla olup kamuda ne yazıkki eğitimi ve donanımı daha az olan mesleklerden de düşük maaş almaya başlamıştır. Tek suçumuz toplum sağlığını düzeltmek için yapmak istediğimiz meslekleri tercih edip hukuk, mühendislik, vb. meslekleri tercih etmemekmiydi.Toplu Sözleşmede de bizlere hiçbir şey çıkmamıştır ne yazıkki Teknik kadrolarda maaşlara yapılan iyileştirmeler sağlikta çalışan lisans mezunlarına yapılmamış sadece taban ve teşvik olarak emekliliğe bile yansımayan ücretlerimize çok cüzzi miktarlarda yapılmıştır kaldı ki Sağlık Bakanlığında çalışan Avukatlar, Mühendisler ve diğer Teknik Kadrolarda ki Lisans mezunlarıda zaten bizlerle aynı taban ve teşvikleri almaktadır Yani bize bu zamana kadar maaşlara yapılan ayrıcalıklı hiçbir zam olmamıştır, öğretmelerede uzman, baş, gibi unvanlar verilerek onlarada yüklü maaş artışı olmuştur. Katma değeri yüksek ve diğer lisans mezunları gibi maaşlarına zam alamayan tek grup Sağlık Lisansiyerleridir.

Aynı Zamanda Kamudaki Bütün Sağlık Lisansiyerlerinin sırf Teknik Hizmetler Sınıfında olmadığından Sağlık Hizmetleri Sınıfında geçtiğinden ötürü Maaşlarında Her ay hak kaybı oluyor.Örneğin aynı sıralarda dirsek çürütmüş,Kimyagerler Sağlık Hizmetleri Sınıfında olduğundan dolayı Teknik Hizmetler Sınıfındaki meslektaşlarından her ay daha az net maaş alıyor.Buna birkaç meslek dahil.

Ayrıca Sağlık bakanlığında bizlerden daha az donanıma sahip ve toplum sağlığına daha düsük katma değerde bulunan sadece masa başında oturan meslekler bile bizden çoğu yerlerde daha fazla maaş almaktadır.

Bir diğer Hak kaybımız ise aynı bakanlikta Sağlık Hizmetleri Sınıfında birlikte çalıştığımız Biyolog Arkadaşlarımızın Ek Göstergeleri olan 4200 Ek göstergeyi istiyoruz ve Diğer Sağlık Lisansiyerleri olarak bu hak kaybınında önüne geçilmelidir.

Biz sadece Maaşlarımızada hakettiğimiz şekilde zam istiyoruz Çünkü Diğer bütün Lisans mezunu mesleklerin maaşlarına zam yapıldı bizimkine tek çok cüzzi miktarda zam yapılıyor.Oysa kurumda bütün meslekler Taban Teşvik adı altında üstüne parada alıyorlar.

Sağlık Bakanlığı dışında çalışan arkadaşlarımız daha da düşük maaşlara razı gelmek zorunda kalıyor Bu sebeple Sağlık Lisansiyerleri olarak(Biyolog,Diyetisyen,Ebe,Fizyoterapist,Hemşire,Kimyager,Odyolog,Psikolog,Perfüzyonist,Sağlık Memuru,Sosyal Çalışmacı...)gibi mesleklerinde MAAŞLARINA Zam yapılmasını istiyoruz.

