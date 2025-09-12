KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han

Ameliyat izi mülakat aşaması.


12 Eylül 2025 22:25
Kpss'em iyi geçti sutasaka başvuru yapacam ama sol kol dirseğimde küçükken yaptığım bir kaza sonuçu 5.5cm uzunluğunda ameliyat izi var mülakat aşamasında sorun olurmu bilen varmı.

