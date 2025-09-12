Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Bolge idare mahkemesinin Yeterli şüphe ile Soruşturma izni verdiği olaya savcı KYOK vere bilirmi


12 Eylül 2025 23:28
Bolge idare mahkemesinin Yeterli şüphe ile Soruşturma izni verdiği olaya savcı KYOK vere bilirmi

Bölge idare mahkemesi yeterli şüphesiyle var derse savcı ben delil bulamadım KYOK veriyorum diye keyfi davrana bilirmi

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Dosyası AYM de olanlar burayaHizmet gereği

Sözlük

ChatGPT 2 buzul çağı fosilleri 1 yüzünden düşen bin parça 1 Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2 alyan anahtarı 1 güne bir şarkı bırak 2 peluş oyuncak 1 bundan sonra böyle 1 etme bulma dünyası 2 eserekli 1

Son Haberler

Yazılı sınavda 95,4 puan almasına rağmen sözlüde elenen aday davayı kazandı13 Eylül 2025 tarihli atama kararı yayımlandıFutbolda 'yaz transfer dönemi' sona erdi13 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıKüresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi yarına ertelendi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?