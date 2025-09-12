Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Bölge idare mahkemesinin yeterli şüphe ile soruşturma izni verdiği olaya savcı KYOK verebilir mi


12 Eylül 2025 23:28
Bölge idare mahkemesi yeterli şüphesiyle var derse savcı ben delil bulamadım KYOK veriyorum diye keyfi davrana bilirmi


muallimmm4638
Şef
13 Eylül 2025 00:22
dostum ikisi farklı kulvar biri idare biri adli. savcı tabi verebilir adli durumda ama o dediğin yer bölge adliye olmasın ?

besyo288
Aday Memur
13 Eylül 2025 00:34

ŞIKAYET EDILEN memur oldugu icin Valilik sorustura izni vermedi


besyo288
Aday Memur
13 Eylül 2025 00:38

Bölge idare mahkemesi valilik kararını kaldirdı yeteli suphe var dedi ri

