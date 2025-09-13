Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
icra ve ev
merhaba arkadaşlar maaşımda icra var şuan TOKİ'den bana müstakil arsa çıktı 10 yıl faizsiz sabit taksit ile ancak arsaya ev yapma şartıyla verdi TOKİ taksitim 10 yıl sonra bitiyor şuan maaşımda da icra var. 10 yıl taksit bittinten sonra banka ya borcum bitmezse ki bitmeyecek gibi görünüyor alır mı elimden yaptırdığım evi

kdladn
Aday Memur
13 Eylül 2025 01:18
çok istiyorum yaptırmak aile yardımı ile ancak 10 yıl sonra alırlarsa emekler boşa gider mi az buçuk bilgi verirseniz sevinirim.
