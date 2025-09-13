icra ve ev

merhaba arkadaşlar maaşımda icra var şuan TOKİ'den bana müstakil arsa çıktı 10 yıl faizsiz sabit taksit ile ancak arsaya ev yapma şartıyla verdi TOKİ taksitim 10 yıl sonra bitiyor şuan maaşımda da icra var. 10 yıl taksit bittinten sonra banka ya borcum bitmezse ki bitmeyecek gibi görünüyor alır mı elimden yaptırdığım evi

merhaba arkadaşlar maaşımda icra var şuan TOKİ'den bana müstakil arsa çıktı 10 yıl faizsiz sabit taksit ile ancak arsaya ev yapma şartıyla verdi TOKİ taksitim 10 yıl sonra bitiyor şuan maaşımda da icra var. 10 yıl taksit bittinten sonra banka ya borcum bitmezse ki bitmeyecek gibi görünüyor alır mı elimden yaptırdığım evi