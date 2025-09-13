2026 Ocak Zam Beklentisi

Kıymetli meslektaşlarım hepinize selamlar, hayırlı görevler.

Malumunuz üzere, böyle kendimce her zam döneminde az çok tahminleri yazıyorum. Belki borca harca girmeyi düşünen meslektaşlarımız varsa, kabaca bir fikir versin diye. O sebeple önümüzdeki zam dönemi için de konumu açmış bulunmaktayım.

Öncelikle belirteyim, forumda iddia edilen maaş eşitlemeye yönelik düzenlemeleri ben de sizler gibi, umutla bekledim. Gönül isterdi ki, aynı işi yaptığımız kardeşlerimizle aynı maaşları aldığımız bir tabloda bu hesapları yapsaydım ama, şimdilik bu mümkün olmadı, umarım ilerleyen günlerde o da nasip olur.

Malumunuz şu ana kadar sadece temmuz ve ağustos aylarına dair, yüzde 2,06 ve yüzde 2,04 enflasyon verileri elimizde. Bu oranlara bakınca henüz bir enflasyon farkı oluşmamış durumda. Ancak şu an ön görü oluşturabilmek için, hesaplamada merkez bankasının yıl sonu enflasyon oranı olan yüzde 29 oranını esas alacağım. Şayet merkez bankası bu oranı tutturursa, bu önümüzdeki 4 ayda kümülatif yüzde 6,17 enflasyon oranı çıkması demek.

4 aya ortalama olarak dağıtırsak, aylık yaklaşık yüzde 1,51 tüfe çıkması gerekiyor.

Eğer merkez bankasının beklediği yüzde 29 oranı gerçekleşirse, temmuz ayından verilen zama ek olarak yüzde 5,39 enflasyon farkı ödenmesi gerekecek.

Ayrıca yeni yapılan toplu sözleşme ile 2026 yılı ilk 6 ayında yüzde 11 zam almamız gerekiyor.

Dolayısı ile bu verileri hesaplarsak, 2026 Ocak ayında, yüzde 16,98 zam alacağız gibi görünüyor.

Bu durumda; 70.000 TL alan bir memurun maaşı, 11.886 TL artarak, 81.886 olacak ve 1 defaya mahsus olmak üzere, ocak ayı sonunda doğru 5300 TL civarı 14 günlük maaş farkı alacak.

Belirttiğim gibi, henüz pek veri yok, sadece ekonomik beklentilere göre fikir edinmeye çalışıyoruz. Mesela piyasa beklenti anketine göre, önümüzdeki 2 ay enflasyonun yüzde 2 üzerinde gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla aşağı veya yukarı yönlü değişiklik olacaktır. Ancak mevcut durumda ben bu civarlarda bir şeyler alacağımızı ön görüyorum.

Finansal konuların olmazsa olmazı bir uyarıda da bulunayım :) yatırım tavsiyesi değildir.

Enflasyon verileri geldikçe buradan güncellemeleri yazacağım. O zamana kadar hepinize hayırlı görevler diliyorum.