Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan

kurum değişikliğinde kadrom


13 Eylül 2025 09:24
kurum değişikliğinde kadrom
Merhabalar şimdi ben özel bir kurumda çalışıyorum. Yani devlet dairesi tek olması sebebiyle özel kurum statüsünde tayin Yok memlekete gitmek istiyorum herhangi bir kuruma. hizmetli olarak çalışıyorum eğer geçiş sağlanırsa kurum değişikliği olursa kadro değişir mi gideceğim kurumda.

Çok Yazılan Konular

Teknikerlere ek ödemeGörevde yükselme hizmet süresi hk.YHS Ne zaman kalkacak bıktık

Sözlük

elalem ne der 1 keseli aslan 1 film replikleri 1 hukuk 1 jacobo grinberg 1 rüzgar hızı 1 yüzünden düşen bin parça 1 güne bir şarkı bırak 1 etme bulma dünyası 2 ChatGPT 2

Son Haberler

Tartıştığı arkadaşını bağlayıp odaya kilitledi, 2 yıl hapis cezası aldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajıKPSS Alan Bilgisi 1.oturumu başladıBakanlık, ağustosta gıda işletmelerine 176,7 milyon TL ceza kestiSigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi 3 milyon lira dolandırmışlar

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?