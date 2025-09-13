Araç teminatlı kredi bilen var mı

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

13 Eylül 2025 09:54
Merhaba dostlar. Puanım biraz düşük 1m aracım var. Bunu teminat gösterip kredi kullanabilir miyim? Daha önce bu şekilde kredi kullanan var mı? Herkese hayırlı günler diliyorum


Ahmet2018
Aday Memur
13 Eylül 2025 11:16

Faiz oranları piyasaya göre yüksek Otosor vb kuruluşlar var oradan alabilirsin,yada 4-5 ay beklerim acelem yok dersen aracının satışını yakınına verirsin faizsiz tasarruf şirketlerine dahil olur oradaki ödeme planına göre sıran geldiğinde kendi arabanı tekrar geri alırsın parayı kullanırsın.

