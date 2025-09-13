Araştırma görevlisi ilanları da kişiye özel midir?

Doç. Yada öğretim üyesi ilanlarında şu alanda çalışmaları olmak gibi birebir tez makale konusuna kadar belirtiyorlar yani bu ilanların kişiye özel hazırlandığı belli ama araştırma görevlisi ilanlarında pek görmedim . Açıklamada sadece dil ve tezli yl yapmak yazıyor. Daha önce hiç başvurmadığım ve başvurmak istediğim için soruyorum araştırma görevlisi ilanları da kişiye özel mi açılıyor yani kimi alacakları belli de sadeece prosedüre mi uyuyorlar yoksa umudumuzu yitirmeyelim mi? Neye bakılıyor başvuruda ? Yl yaptığın ünv önemli mi mesela onlar için? Haccetepede odtude yapan adam misal beni her türlü bastırır mı? Yoksa ALES ve dili yüksek olana mı bakıyorlar yoksa önceden dediğim gibi tamamen torpil mi?