Yds dil dedikleri sadece İNGİLİZCE için mi?


13 Eylül 2025 10:22
Akademik camiada ilana çıkan ünvler YDS dil şartı istediklerinde hangi dil olduğunun açıklamasını ilan metninde belirtmiyorsa Sağlık ve mühendislik camiası için illa bu dil İNGİLİZCE, ilahiyat fakültesi için illa ARAPÇA mıdır yoksa öenmli olan herhangi bir dilde aldığın yeterli puan mıdır? Nasıl araştırabilirim

