AĞLAMAYIN ARTIK


13 Eylül 2025 10:56
evet zam bu. evet kabulleneceksiniz.

çözüm memurlar net forumda konu açmak değil. 2 gün tt ye girseniz de çözülmeyecek.

çözüm basit:

1- not defteri, bardak kupa, ayda 500 lira veriyorlar diye üye olduğunuz sendikalardan çıkacaksınız. ayda 300-500 kemik parası alıcaz diye uzun vadede binlerce liralık zamdan mahrum kalıyoruz, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı çalınıyor diye düşünecek minimum iq ya sahip olacaksınız.

2-bir sonraki seçimde oyunuzu atarken daha iyi düşüneceksiniz.

bu kadar basit. bunun haricindeki bütün düşünceler, bütün konular, atacağınız bütün adımlar boşa çıkacak.

hayırlı işler

