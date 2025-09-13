Kalp Kapaçık Yetmezliği Dilim Bildirir Rapor Hakkında

Hayırlı görevler arkadaşlarım. Benim Aort kapak 3 derece, mitral kapak 2 derece, triküspit kapak 1 derece yetmezliğim var. D dilimi rapor alma ihtimalim nedir. Yönetmelikte hem C hem D dilimine giriyor gibi. Bu ve buna benzer bir bilgisi olan duyan bilen arkadaşlarım yardımcı olabilir mi?

