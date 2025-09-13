Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ???


13 Eylül 2025 16:52
Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ???
Yaw arkadaşlar bugün 9400 para harcadım. Bu harcamalarda ıvır zıvır giderler. 2 çocuğa okul sadece üst kıyafeti. 2 çocuğa birer ayakkabı. 2-3 haftalık kıyma. BİM'den 3 poşet eşya. Eve geldim kart giderini topladım 9400. 4-5 ay önce bu harcamalar 5000 TL'ydi muhtemelen. Nasıl oluyor çözemedim ???

Çok Yazılan Konular

Eylül enflasyon tahminimemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdıriş ortamında çalışma barışının bozulması Konu dışı ama..?ek is önerisi cünku maasım memurum yetmıyor...Lütfen fikir yazalım öneri ihtiyacım vMemurluktan istifa etmeyi düşünüyorum görüş ve fikirlerinize açığım?Robotta Veteriner Hekimlerin Ek Ödeme HatasıTES çıkıyor ...Görevde yükselme sınavi başvuru ilanı ?Toplu sözleşme ve sonuclari

Sözlük

Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 2 keseli aslan 1 hukuk 1 film replikleri 1 İyi geceler sözlük 1 rüzgar hızı 1 etme bulma dünyası 2 jacobo grinberg 1 güne bir şarkı bırak 1 dayı:bir adamın hikayesi 1

Son Haberler

Togg'un yeni modelinin ilk teslimatı: Erdoğan deneme sürüşü yaptıTürkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıKıskanç sevgili dehşet saçtı: 3 ölüŞanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonunda 10 zanlı tutuklandıİmamoğlu davasındaki görüntülerin paylaşılmasına soruşturma

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?