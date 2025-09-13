Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?


13 Eylül 2025 20:25
Yönetici atama yönetmeliği değişecek mi?

Bilgisi olan, duyum alan var mı arkadaşlar


ebuducane
Daire Başkanı
13 Eylül 2025 20:39
değişecek. 10-24 Kasım arasını bekleyin
