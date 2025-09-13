Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Bolo lojman-istihdam


13 Eylül 2025 20:37
Bolo lojman-istihdam
Arkadaşlar grubun zirvesinde puanda iyi şarktan dönecem Bolu düşünüyorum lojman imkanı var mı ve istihdamda nasıl istediğimiz yere veriyorlar mı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim

