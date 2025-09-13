Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Promosyonda atm şartsız yeni ihale istiyoruz.


13 Eylül 2025 23:27
Bırakın artık rakam paylaşmayı atm şartsız yeni ihale istiyoruz.Bunu becerirler belki..


BilirkisiAnkara
13 Eylül 2025 23:41

ATM ve şube şartı kaldırılmalı, taban fiyat belirtilmeli, sarı banka katılamaz şartı konulmalı.

