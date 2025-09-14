Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Fiziksel engelli öğrenci için sınıf yerini değiştirme


14 Eylül 2025 00:58
Fiziksel engelli öğrenci için sınıf yerini değiştirme

Bu sene 1. Sınıfım, serebral palsili bir öğrencim var. Sınıfım kapıya uzak, daha yakın sınıf var. Okul idaresi sınıfın yer değişikliğini yapmıyor. Veli milli eğitime dilekçe yazacak. Sizce sonuç ne olur. Milli eğitim yer değişikliğini yapar mı? Ona göre hazırlıklarımı yapacağım. Buradaki tecrübeli arkadaşlardan bilgi alırsam sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Refakatçi izni alma aşamaları neler?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiDers programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Eğitim öğretim ödeneği yatan illerHizmetin gereği soruşturmaİdareci zorunlu ders almayabilir mi?Norm hesabı nasıl yapılır?2022'de idareci olan birinin yoneticilikte gorev süresi ne kadar?Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Çoklu yabancı dil modeli taşıma problemi

Sözlük

Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 Adalet 1 film replikleri 1 güne bir şarkı bırak 1 oturduğu yerden bir avuç toprakla kalkmak 1 kahvaltıda beğendiğim üç şey 1 etme bulma dünyası 2

Son Haberler

Kandıra'da denize girmek yasaklandı!Gürsel Tekin: Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşme talebim olmayacakDoktoru darbeden 2 hasta yakını adli kontrolle serbestKasaplardan et uyarısıBüyükbaş hayvancılık destekleri belli oldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?