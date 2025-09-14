Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Fiziksel engelli öğrencil için sınıf yerine değiştirme


14 Eylül 2025 00:58
Fiziksel engelli öğrencil için sınıf yerine değiştirme

Bu sene 1. Sınıfım, serebral palsili bir öğrencim var. Sınıfım kapıya uzak, daha yakın sınıf var. Okul idaresi sınıfın yer değişikliğini yapmıyor. Veli milli eğitime dilekçe yazacak. Sizce sonuç ne olur. Milli eğitim yer değişikliğini yapar mı? Ona göre hazırlıklarımı yapacağım. Buradaki tecrübeli arkadaşlardan bilgi alırsam sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Refakatçi izni alma aşamaları neler?Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat Dersiİdareci zorunlu ders almayabilir mi?Norm hesabı nasıl yapılır?Hizmetin gereği soruşturmaEğitim öğretim ödeneği yatan illerDeğişen müfredat için İngilizce Materyal yok!2022'de idareci olan birinin yoneticilikte gorev süresi ne kadar?Çoklu yabancı dil modeli taşıma problemi

Sözlük

rüzgar hızı 1 etme bulma dünyası 2 keseli aslan 1 Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 peluş oyuncak 1 jacobo grinberg 1 dayı:bir adamın hikayesi 1 güne bir şarkı bırak 1 film replikleri 1 5G broadcast teknolojisi 1

Son Haberler

İDDK'dan GSM numara taşıma Yönetmeliğinin iptal istemine redAnkara'da ayı lokantaya girdi: Masaya oturdu adeta servis beklediBakan Tunç: CHP Genel Merkezi bir yalan merkezine dönüştüKahramanmaraş'ta tırın çarptığı çocuk hayatını kaybettiNitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?